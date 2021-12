De games van 2022 | Baldur’s Gate 3 – In onze jonge jaren een van de meest populaire RPG’s die het regelsysteem volgt van het Dungeons & Dragons bordspel. De eerste twee delen gingen extreem diep op de keuzes die je maakte in en alle personages hadden rijkelijk geschreven dialogen. De opties waren uitgebreid en het verhaal was intrigerend. Nu hebben we na veel te veel jaren wachten eindelijk een nieuwe deel binnen deze franchise. Baldur’s Gate 3 is al een tijdje speelbaar op Steam. Om precies te zijn, kan je de game zelfs al aanschaffen en in zijn early-access hoedanigheid uitproberen. Hierin ben je echter beperkt tot het eerste hoofdstuk, dus voor de volledige game zul je wat langer moeten wachten.

Baldur’s Gate 3 – Je begint de game als een gevangene. De Mindflayers hebben jou in hun greep, omdat zij via je oog (ieuw) een beest in je hersenen hebben gestopt. Alles behalve fris, maar door deze vieze parasiet word je langzaamaan een slaaf van de Mindflayers en uiteindelijk verander je ook in zo’n tentakel-Cthulhu-uitziende lelijkerd. Dit wil je natuurlijk niet, maar ja, wat kan je doen? Door een aanslag op het Mindflayer schip waar je op zit, kom je bevrijd op je benen te staan en wil je natuurlijk op zoek naar een oplossing. Oftewel: de parasiet uit je hoofd zien te krijgen zonder dat je eraan sterft. En zo begint je quest naar vrijheid.

De game heeft een top-down perspectief, maar vergis je niet. De game ziet er werkelijk prachtig uit, vol met details in de vele mooie omgevingen waar je in zult vertoeven. Al onderzoekend naar een oplossing kom je verschillende personages tegen, die soms ook hetzelfde probleem als jij hebben. De dialogen gaan diep en zijn interessant. Als je niet een beetje op je woorden let, kan het er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat je in een gevecht terechtkomt of juist op een vreedzame manier progressie boekt in het verhaal. Dit nodigt menig gamer ook uit om meerdere opties uit te proberen tijdens de speelervaring.

Voorlopige verwachting: Hetgeen wat je nu al kan spelen is eigenlijk al meer dan de moeite waard. Zoals de vele verschillende soorten wezens die je tegenkomt, de gevechten die je zult moeten voeren en de omgevingen die stuk voor stuk een genot zijn om naar te kijken. De gameplay kan heel diep gaan, wat ervoor zorgt dat geen enkel gevecht hetzelfde zal zijn. Ditzelfde geldt voor de keuzes die je kunt maken tijdens elk gesprek in de game. Het is zeer uitkijken naar de rest van Baldur’s Gate 3.