Sinds de aankondiging is Rainbow Six Extraction al meermaals uitgesteld en tot op heden stond de release altijd op begin 2022. Vandaag heeft Ubisoft laten weten dat de game een releasedatum heeft gekregen, zo mogen we de shooter op 20 januari 2022 verwachten.

Met een release zo vroeg in het nieuwe jaar, is Ubisoft er erg vroeg bij met een grote titel. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia en pc. Om deze nieuwe releasedatum aan te kondigen, is er een nieuwe video uitgebracht en die check je hieronder.

Tevens laat Ubisoft weten dat de adviesprijs in positieve zin is aangepast, zo is de game verkrijgbaar vanaf € 39,99 op pc en vanaf € 49,99 op consoles.