In aanloop naar de aanstaande Halo Infinite release, is Microsoft begonnen met het uitbrengen van ‘UNSC Archive’ video’s. Daarin wordt de geschiedenis van het Halo universum uitgediept. In de meest recente Lightbringers video is te zien hoe cruciaal materiaal voor het exoskelet van Master Chief is ontgonnen en welke prijs daar uiteindelijk voor is betaald.

De twee voorgaande video’s, Unspoken en Project Magnes, kun je op de officiële YouTube-pagina terugkijken. Tot dusver zijn het indrukwekkende clips die een gevoelige snaar proberen te raken, net zoals dat de uitstekende marketingcampagne voor Halo 3 dat reeds eerder deed. Halo Infinite komt op 8 december voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit.