Het team van Xbox heeft jarenlang zitten zwoegen om het mogelijk te maken een groot deel van je oude gamecollectie te kunnen spelen op nieuwere (Xbox) hardware. Tijdens het evenement omtrent het 20-jarige bestaan van Xbox, werden er weer nieuwe games toegevoegd aan de al lange lijst die onder dit backwards compatibility programma vallen. Helaas is ook gebleken dat het (misschien voorlopig) de laatste keer is dat er games toegevoegd worden om te kunnen spelen op je Xbox One of Xbox Series X|S.

Voor gamers die nog altijd kunnen genieten van de wat oudere content, is dit misschien een klap in het gezicht. Niet iedereen hoeft immers altijd elke game die net is uitgekomen te spelen en kan zich nog prima vermaken met een game van de vorige generatie of een generatie daarvoor. Maar gezien de technologie vordert, systemen veranderen en meer, wordt het steeds lastiger om bepaalde soort content te kunnen spelen.

Een perfect voorbeeld hiervan is de Metal Gear Solid franchise. Meermaals hebben we dat al aangehaald op de site, maar het is ook nu weer een mooie case study om erbij te pakken. Metal Gear Solid 4 wordt praktisch gegijzeld op de PlayStation 3. Alternatieven zijn PlayStation Now, waar je de game via streaming kan spelen wat gewoonweg niet ideaal is. Of je kunt de game via pc emuleren, wat ook niet de meest ideale optie is. Hoewel dat laatste nu juist een oplossing kan zijn voor de meeste (andere) games.

Phil Spencer opteert dat er een legale manier komt om games te emuleren om de titels van vroeger op deze manier niet ‘kwijt te raken’ aan het hier en nu. In het geval van Metal Gear Solid 4, zijn de opties die je nu hebt gewoon waardeloos te noemen. De beste manier om de game native af te spelen is op de PlayStation 3, die de meeste mensen waarschijnlijk niet meer hebben omdat deze verkocht is of stuk is gegaan.

De stelling die wij daarom deze week hebben, is dat het belangrijk is dat legacy content niet verloren gaat. Het is belangrijk dat je oude content altijd moet kunnen spelen. Waarom? Games zijn vroeger in andere omstandigheden gemaakt en velen zullen ook bepleiten dat ze gewoonweg beter waren.

Hoewel we zeker vooruitgang op technisch vlak bereikt hebben, valt er wat voor te zeggen dat veel concepten, ideeën, en uitprobeersels tegenwoordig weinig tot helemaal niet meer worden uitgevoerd. Dit komt doordat de focus op winstgevende aspecten van een game ligt of omdat het publiek/de community is veranderd.

Maar dat neemt niet weg dat er genoeg games van vroeger zijn die de gehele gaming industrie hebben gevormd tot wat die nu is. Dat soort pareltjes, maar ook gewoon van de slechte games tot alles daartussenin, hebben geweldige ervaringen opgeleverd die je nu omwille van licenties en technische restricties niet meer kunt ervaren. En dat is eeuwig zonde, waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Wat vinden jullie?