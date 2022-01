De games van 2022 | Warhammer 40,000: Darktide – Na twee games in het Warhammer universum van Games Workshop, kijkt ontwikkelaar Fatshark voor hun nieuwste project naar de toekomst. Fantasy maakt namelijk plaats voor science-fiction in het aankomende Warhammer 40,000: Darktide. Dit betekent echter niet dat de basis die met beide Vermintide games is gelegd, nu ineens wordt vergeten. De setting mag dan wel zijn veranderd, ook Darktide is wederom een coöp game voor vier spelers, die flink wat inspiratie uit Left 4 Dead put. Oorspronkelijk stond Warhammer 40,000: Darktide voor 2021 gepland, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Later dit jaar is het echter zover en dan lanceert de game in de lente voor de Xbox Series X|S en de pc.

Warhammer 40,000: Darktide – Hoewel we het hier over een multiplayer game pur sang hebben, legt de ontwikkelaar dit keer toch een grotere nadruk op het verhaal. Daarom werkt de studio samen met Dan Abnett, een schrijver die al heel wat goed ontvangen Warhammer 40,000 boeken op zijn naam heeft staan. De game speelt zich af in de hive city Tertium op de planeet Atoma Prime. Het verhaal draait om een team van Imperial Guardsmen, die een mogelijke infiltratie van de Chaos-cult Admonition onderzoeken. Uiteraard duurt het niet lang voordat je erachter komt dat Chaos in grote getale aanwezig is. Het is aan jou en je kompanen om de plannen van de cult te dwarsbomen.

Vermintide speelt zich in een fantasy wereld af, waardoor de nadruk vooral op mêlee-gevechten ligt. Hoewel dat ook zeker nog ruimschoots in Darktide aanwezig is, beschik je nu wel over meer vuurwapens. Volgens Fatshark is de verdeling ongeveer fifty-fifty. Je kunt dus moeiteloos op afstand vijanden al met je Lasgun verpulveren, om het vervolgens met je kettingzwaard (ja, dat lees je goed) af te maken zodra een tegenstander te dichtbij komt. Warhammer staat synoniem aan brutaliteit, dus je kunt heel wat gore en bloed verwachten terwijl je hordes Poxwalkers doormidden mutileert. Het is overigens nog onduidelijk of je het enkel tegen de troepen van Chaos opneemt.

Voorlopige verwachting: Ontwikkelaar Fatshark heeft al uitgebreid kunnen experimenteren met de ‘Left 4 Dead’-formule. Niet alleen heeft de studio de eerder genoemde Vermintide-games gemaakt, er is ook heel wat uitgeprobeerd met de enorme hoeveelheid DLC die voor beide games zijn ontwikkeld. Met andere woorden: Fatshark weet inmiddels wat wel en niet werkt. Daarnaast wordt er door de ontwikkelaar goed naar kritiek geluisterd. Warhammer 40,000: Darktide is dan ook in uitstekende handen en het moet wel heel raar lopen, wil het eindresultaat ineens tegenvallen. Wij kijken er in ieder geval alvast naar uit, om samen met onze vrienden, stand te houden tegen de hordes van Chaos.