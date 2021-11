Eerder dit jaar lanceerde Twelve Minutes exclusief op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, maar de game zal nu ook naar andere platformen komen. Uitgever Annapurna Interactive heeft aangekondigd dat deze titel op 7 december naar de PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch zal komen.

Daarmee is de exclusiviteit voor de Xbox en pc dus van relatief korte duur. De game verschijnt op de genoemde datum zonder enige extra’s, dus in feite zal deze release identiek zijn aan de originele uitgave. Meer over Twelve Minutes lees je in onze review.