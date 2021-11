Het was afgelopen vrijdag officieel Black Friday, een fenomeen dat vanuit de Verenigde Staten is overgewaaid. Daar vierden ze op donderdag Thanksgiving en gezien velen dan vrij zijn op de vrijdag erna, spelen winkeliers daar op in door forse kortingen te geven op allerlei producten. Dit met het oog op kerst, waarvoor Amerikanen alvast inkopen kunnen doen gezien ze dan een vrije dag hebben. Een Amerikaanse traditie die zoals vele andere is overgewaaid naar Europa en daar duiken retailers maar wat graag bovenop.

Sterker nog, Black Friday is eigenlijk slechts een dag, maar tegenwoordig beslaat het zelfs een hele week. In die zin is de term ‘Black Friday’ ook wat achterhaald, maar het voordeel is natuurlijk dat je als consument meer tijd hebt om een keuze te maken. Korting is altijd goed, dat scheelt immers in de portemonnee. De vraag is echter of het echt nog zo’n toegevoegde waarde is, want waar het vroeger vrij kleinschalig was in de Benelux, is het nu nogal overdreven.

De ene retailer na de andere pakt uit met kortingen en het is zelfs raar als je er niet aan meedoet. Begrijp ons niet verkeerd, we hebben er geen enkel probleem mee, want als je kunt besparen: waarom niet? De vraag is echter of het in de huidige vorm nog wel houdbaar is. Het is zo grootschalig en zo’n ontzettend marketingding geworden, dat de essentie van Black Friday een beetje verloren is gegaan. Het idee is namelijk dat producten voor een korte tijd zeer laag geprijsd zijn.

Over de prijzen van producten en in het bijzonder op PlaySense dan games en hardware, valt nog wel te twisten. Zo spectaculair zijn de meeste deals namelijk niet en de deals zijn ook een lange tijd beschikbaar. De Black Friday sale in de PlayStation Store is natuurlijk interessant, maar bestaat voor een groot deel uit titels die dit jaar al meerdere malen in de aanbieding zijn geweest. Dit komt omdat Sony om de haverklap een sale heeft. Hetzelfde geldt voor de Xbox, zij het in iets mindere mate.

Als we even puur naar de games kijken, dan kan je nu titels als Deathloop, FIFA 22, Far Cry 6, Riders Republic en Marvel’s Guardians of the Galaxy voor een schappelijke prijs scoren. Dat zijn de deals waar je naar zoekt, want die games zijn net uit. Als je echter verder kijkt, zie je dat het merendeel van de aanbiedingen verre van echt interessant te noemen zijn. Het gaat dan om games die al zo vaak in de aanbieding zijn geweest en ook de korting is niet per se dermate hoog dat je gelijk naar de winkel rent.

Opvallend is ook dat vrijwel elke retailer die games verkoopt, dezelfde titels in de aanbieding heeft met nauwelijks echt grote verschillen onderling. De waarde van zo’n deal is dus een stuk minder dan vroeger, toen er nog echt spectaculaire aanbiedingen waren. Dat samen met gigantische aantallen producten die in prijs omlaag gaan, is er een enorme verzadiging ontstaan. Of in een ander perspectief: pakweg vier jaar geleden was het nog ‘noodzakelijk’ om goed op te letten, zodat je geen deals misliep. Vandaag de dag maakt het weinig uit, omdat de kans behoorlijk groot is dat een deal op korte termijn weer terug is met een andere sale. Dus wat is het verlies nu dan? Inderdaad, niks.

Daarmee komen we bij het punt dat we vragen kunnen stellen bij de toevoegde waarde van Black Friday. Het is té overdreven en té veel een marketingding geworden, waardoor de deals – als je goed kijkt – verre van echt indrukwekkend zijn. Dat is ergens wel een beetje jammer, want het concept is op zichzelf voor de consument natuurlijk erg interessant. Maar zoals gewoonlijk werpen we hier gewoon een discussiepunt op en het is aan jullie om er verder op door te gaan. Mee eens? Oneens of denk je er net wat anders over, laat je hieronder horen!