Halo Infinite wordt door veel gamers met veel plezier gespeeld, maar er duiken hier en daar wel wat kritiekpuntjes op. Een daarvan is het gemis van een aantal bekende wapens. Head of creative Joseph Staten heeft tegenover Game Informer laten weten dat er nog wapens aan zitten te komen.

Gamers hebben aangegeven dat zij in Halo Infinite onder andere de klassieke shotgun en de Fuel Rod Cannon missen. Staten meldt dat er in de loop van tijd meer wapens worden toegevoegd aan de multiplayer van Halo Infinite en dat het mogelijk is dat er ook nog ‘geheime’ schietijzers zullen verschijnen. Natuurlijk zal er buiten nieuwe wapens nog meer content worden toegevoegd, maar wat dit zal zijn wordt pas later bekendgemaakt.

Het gehele interview van Game Informer met Joseph Staten kan je hieronder bekijken.