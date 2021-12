De games van 2022 | Tiny Tina’s Wonderlands – In 2009 kwam Gearbox Software met Borderlands op de proppen, een first-person looter shooter die bijzonder goed in de smaak viel. Vanwege het succes zijn er inmiddels al een redelijk aantal Borderlands-games verschenen, zowel games in de ‘hoofdreeks’ als spin-offs. Eén van de dingen waar Borderlands om bekend staat, is een kleurrijke cast met uiteenlopende personages. Onder die personages valt Tiny Tina, een 13-jarige NPC die – ja, op die leeftijd – gespecialiseerd is in explosieven. Gearbox bracht eerder al een uitbreiding uit die in het teken stond van Tiny Tina, maar de studio vindt dat ze ook haar eigen volwaardige game verdient. En dus verschijnt binnenkort Tiny Tina’s Wonderlands.

Tiny Tina’s Wonderlands – Tiny Tina’s Wonderlands is een spin-off van Borderlands. De game speelt zich wel in hetzelfde universum af, maar dan in een andere, eigen setting. Het avontuur van Tiny Tina’s Wonderlands is namelijk gesitueerd in een fantasiewereld, die eigenlijk het decor van een tabletop rollenspel vormt. Hierin is Tiny Tina de zogeheten ‘Dungeon Master’, die in rollenspellen de controle heeft over de wereld en het verloop van de game. En gezien de aard van Tiny Tina, kun je je voorstellen dat het een onvoorspelbaar avontuur wordt. Het verhaal van Tiny Tina’s Wonderlands gaat direct verder na de gebeurtenissen in Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, één van de uitbreidingen die voor Borderlands 2 werd uitgebracht.

Hoewel de setting dus erg afwijkt, lijkt Tiny Tina’s Wonderlands qua gameplay wel veel overeenkomsten te vertonen met de Borderlands-games. Zo is ook deze spin-off een first-person game met RPG-elementen en een hoop loot. Tevens kun je ook in Tiny Tina’s Wonderlands je eigen personage aanmaken, waarbij je de keuze maakt uit diverse classes. Daarnaast ondersteunt de game net als Borderlands coöp, al kun je ook solo het avontuur beleven. Tel daar een cast met uiteenlopende personages bij op en het is duidelijk dat we met een spin-off van Borderlands te maken hebben. Maar wel eentje met een eigen, magisch fantasiesausje.

Voorlopige verwachting: Gearbox Software weet al jarenlang heel goed wat ze doen met de Borderlands-serie. Het zijn vermakelijke avonturen die bol staan van humor en leuke personages, die ook nog eens lekker wegknallen. Daarom moet het wel heel raar lopen, wil Tiny Tina’s Wonderlands niet in de smaak vallen. Veel bekende elementen uit Borderlands zien we ook in deze spin-off terug, waardoor het herkenbaar aan zal voelen en overduidelijk een game in het Borderlands-universum is. Tegelijkertijd lijkt het er op dat de fantasy setting en de bijbehorende elementen in de gameplay ervoor zorgen dat Tiny Tina’s Wonderlands wel een op zichzelf staand product wordt. Wij zijn benieuwd wat Tiny Tina voor ons in petto heeft.