Enige tijd terug ontkende CD Projekt RED dat er plannen waren om Cyberpunk 2077 naar Xbox Game Pass te brengen. Daarmee werd het gerucht ontkracht en het ziet er ook niet naar uit dat de game snel naar de service zal komen, want volgens de ontwikkelaar is het daar nu nog te vroeg voor.

Dit zei CEO Adam Kicinski tijdens een Q&A naar aanleiding van de presentatie van de laatste cijfers. De game zal niet op korte termijn via Xbox Game Pass én PlayStation Now beschikbaar worden gesteld. De abonnementsdiensten zoals genoemd zijn vroeg of laat interessant in de levenscyclus van een game, maar dat moment is nog niet daar.

“We always consider any business opportunity, but this kind of subscription model is good at a certain moment of the life cycle of the product, so not too early. The Witcher 3 was available for some time with those subscriptions, but we have to weigh the benefit and cost each time, we have to compare it to sales and so it’s rather a decision based on data. It’s way too early for Cyberpunk 2077.”