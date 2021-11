Een Reddit-gebruiker had in een video van Xbox over hun streaming service met Xbox Game Pass opgemerkt dat daar heel even Cyberpunk 2077 in te zien was. Dit deed vermoeden dat de game van CD Projekt RED hier binnenkort op te spelen zou zijn. Dit blijkt (voorlopig?) niet het geval te zijn.

De Poolse ontwikkelaar heeft via Video Game Chronicle gereageerd op deze aanname. Zij laten weten dat er geen plannen zijn om Cyberpunk 2077 naar Xbox Game Pass te brengen.

“There are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077.”

Dat er nu geen plannen zijn om de actie-RPG naar de service van Xbox te brengen, wil natuurlijk niet zeggen dat dit in de toekomst niet zal veranderen. CD Projekt RED heeft het echter op het moment nog druk zat met de game, dus ze hebben geen tijd om aan andere dingen te denken.

Zo zijn ze nog steeds bezig met een native versie van Cyberpunk 2077 voor de huidige generatie consoles. Deze werd kortgeleden uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. Daarbij zijn ook updates en gratis content verschoven naar het volgende jaar.