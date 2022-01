De games van 2022 | Dragon Quest XII: The Flames of Fate – Final Fantasy is niet de enige legendarische RPG-serie uit de stallen van Square Enix. Zo is Dragon Quest onder een grote groep gamers gewoonweg een begrip. Wellicht dat Dragon Quest in de pop-cultuur van tegenwoordig in het Westen wat minder aanwezig is dan Final Fantasy, maar dat wil niet wegnemen dat ook Dragon Quest een ijzersterke serie is. Dragon Quest XI wist immers bij ons ook behoorlijk goed te scoren, dus wij zijn wel klaar voor een vervolg. Wel mag als kanttekening genoemd worden dat wij behoorlijk optimistisch zijn om Dragon Quest XII al mee te nemen in de games van 2022, gezien we tot op heden enkel een logo hebben gezien. Maar een mens mag dromen, toch?

Dragon Quest XII: The Flames of Fate – Eerder dit jaar werd ons in ieder geval duidelijk dat de betrokken studio’s hard aan de weg aan het timmeren zijn. Naast een interne Square Enix studio zijn nu ook HexaDrive en Orca betrokken bij de ontwikkeling. Deze twee studio’s zijn respectievelijk bekend van hun ondersteunende werk aan Final Fantasy XV en Dragon Quest XI. Dat HexaDrive erbij is geroepen komt voor ons niet bepaald als een verrassing. Square Enix had immers tijdens de Dragon Quest 35th Anniversary Special al laten vallen dat Dragon Quest XII een wat meer volwassen toon zal krijgen en dat ook de traditionele gameplay op de schop zou gaan.

Gezien HexaDrive z’n ervaring met Final Fantasy XV die, min of meer, hetzelfde deed binnen de Final Fantasy-serie is het niet gek dat Square Enix hen hiervoor opnieuw inlijft. De grote vraagtekens die wij zelf hierbij zetten is wel of de essentie van Dragon Quest behouden blijft. Wij waren bijvoorbeeld ook bijzonder gecharmeerd van Yakuza: Like A Dragon, een game die juist heel veel verwijzingen bevat naar de Dragon Quest-serie en daarbij ook nog eens de klassieke turn-based JRPG stijl hanteerde. Vooruitgang is natuurlijk goed, maar we hopen natuurlijk niet dat Final Fantasy en Dragon Quest te veel op elkaar gaan lijken. Beide series hebben immers hun eigen identiteit.

Voorlopige verwachting: Er valt op dit moment nog niet heel veel te verwachten. We hebben een logo gezien en wat dingen gehoord vanuit Square Enix, zoals dat de game op de Unreal Engine 5 draait, alsook wat we zoal op ons bord krijgen. Maar het kan goed totaal anders uitpakken dan wat tot nog toe aan ons als zijnde gamers is gecommuniceerd. Wij hopen in ieder geval dat Dragon Quest XII niet té erg probeert om modern te zijn en dat we eigenlijk een soort cartoony Final Fantasy krijgen voorgeschoteld. “Why fix what isn’t broken?”, is een leus die te binnen schiet. Wij wachten in ieder geval in spanning af en indien de game dit jaar niet haalt qua release, hopen we in ieder geval snel meer duidelijkheid te krijgen vanuit Square Enix.