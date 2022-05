Dragon Quest XII werd een jaar geleden aangekondigd, dus het is logisch als je denkt dat we binnenkort meer te zien of lezen krijgen over de game. Helaas moeten we je teleurstellen, want voorlopig wordt er niets losgelaten over de RPG.

Gematsu meldt dat co-creator Yuji Hori tijdens Dragon Quest Day 2022 heeft laten weten dat Square Enix druk bezig is met het twaalfde deel in de bekende reeks. Zij willen zich voorlopig op de game blijven focussen en zullen daarom op korte termijn geen grote updates over het spel geven.

Volgens Hori is er in de tussentijd nog genoeg ander Dragon Quest nieuws te verwachten, dit voordat deel twaalf van de hoofdserie in de winkels ligt.