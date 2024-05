Het is inmiddels alweer drie jaar geleden sinds de aankondiging van Dragon Quest XII: The Flames of Fate en we hebben nog steeds geen enkel idee wanneer we de game kunnen spelen. Sterker nog, het enige wat we tot nu toe hebben gezien van het spel is een logo. Fans hoopten op nieuwe beelden tijdens Dragon Quest Day, maar helaas bleef het alleen bij een kleine teaser voor Dragon Quest III 2D-HD. Om te voorkomen dat fans in paniek raken, stelt Yuji Horii hen gerust via X.

De co-bedenker van Dragon Quest geeft aan de zorgen van fans te horen, maar dat er in principe niets is om je zorgen over te maken. De ontwikkelaar geeft in zijn X-bericht aan dat hij net voor zijn bericht nog in een meeting zat over het spel. Hoewel hij nog geen inhoudelijke details kan delen over de game, wil hij in ieder geval meegeven dat het zijn doel is om van Dragon Quest XII een waardig postuum werk te maken voor zowel de legendarische mangaka en designer Akira Toriyama als componist Koichi Sugiyama.

Het is nog onbekend wanneer meer informatie gedeeld zal worden over Dragon Quest XII. Het is in ieder geval niet heel waarschijnlijk dat we in de komende weken meer te zien krijgen van het spel.