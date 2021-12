Over iets meer dan een week ligt Halo Infinite in de winkels en dat is dan de semi-volledige release. De multiplayer is al even speelbaar, maar op 8 december zal ook de singleplayer worden uitgebracht. Volgend jaar volgt dan de coöperatieve functie voor deze singleplayer, alsook de Forge modus.

Microsoft brengt Halo Infinite dus in verschillende etappes uit en om de aanstaande release van de singleplayer nog een keertje te benadrukken, is er een launch trailer verschenen en die kun je zoals altijd natuurlijk hieronder bekijken. Verwacht naarmate we dichterbij de release komen ook onze review.