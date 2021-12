De multiplayer van Halo Infinite doet het alvast ontzettend goed en binnenkort kunnen spelers ook aan de slag met de campagne van de game. Omdat de launch niet zo ver verwijderd is, duiken ook de Achievements/Trophies van de game op en die onthullen een interessant feit over de lengte ervan.

Als je er blind in wil stappen, lees dan niet verder… De volledige lijst aan Trophies/Achievements gaan we niet onthullen, maar uit de lijst kunnen we wel opmaken dat de campagne bestaat uit een totaal van 14 missies. Dat aantal staat gelijk aan het aantal missies in Halo 2 en is minder dan het aantal in Halo 5: Guardians en Halo 3: ODST.

Dat zegt natuurlijk niets over de eventuele lengte van de campagne, want met een semi-open wereld bestaat de kans dat die lengte een pak hoger ligt dan alle voorgaande delen. Bovendien gaat het hier enkel om hoofdmissies en weten we niet hoeveel zijmissies of randactiviteiten er nog aanwezig zijn in de game.

De campagne van Halo Infinite verschijnt op 8 december voor de Xbox Series X|S, Xbox One en pc.