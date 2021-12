Love it or hate it, Fall Guys doet het behoorlijk goed bij het grote publiek. De game is dan ook ideaal feestvertier, met een lage instapdrempel en een bovengemiddelde hoeveelheid even absurde als hersenloze fun. De game komt binnenkort naar de Xbox en de Nintendo Switch, al zal dat niet meer dit jaar gebeuren.

Hier en daar werd vermoed dat de Xbox- en Switch-versies van Fall Guys samen met het zesde seizoen gelanceerd zouden worden, maar niets blijkt minder waar te zijn. Nu heeft ontwikkelaar Mediatonic laten weten dat deze nieuwe edities wel degelijk een prioriteit zijn, maar toch pas in 2022 het levenslicht zullen zien.

“We know everyone’s excited about Fall Guy coming to Nintendo Switch and Xbox, with good reason. There’s been a lot of speculation on social media connecting these new console releases to the Season 6 launch and we want to clarify that that’s not the case so no one’s left confused looking for the game on these platforms. Thank you for being patient with us, it’s one of our top priorities in active development and we can’t wait to share more details with you in 2022.”