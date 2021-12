Vorige maand ging er een nieuw in-game evenement van start in Assassin’s Creed: Valhalla. Het ging om het Oskoreia Festival, dat diverse activiteiten met zich meebracht en spelers in staat stelde om speciale beloningen vrij te spelen. Het evenement zou oorspronkelijk eerder deze week ten einde komen, maar Ubisoft heeft goed nieuws voor iedereen die nog activiteiten wil voltooien.

Ubisoft heeft het Oskoreia Festival namelijk verlengd. Het evenement loopt nu door tot en met 9 december. Daarnaast is er ook een nieuwe community challenge gelanceerd. Als alle spelers van Assassin’s Creed: Valhalla op 9 december gezamenlijk 250.000 kills hebben gemaakt met een one-handed sword, krijgt iedereen als beloning het zwaard van Basim als wapen.

PSA: To ensure that all players are able to fully enjoy the Oskoreia Festival, we have extended the event to December 9th! 👻 #AssassinsCreed pic.twitter.com/bM9rI6E7yM

