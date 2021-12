Halo Infinite is vanaf woensdag 8 december officieel verkrijgbaar, aangezien dat de singleplayer van de game gelanceerd wordt. De multiplayer, een zeer belangrijk onderdeel van de game, is echter al even beschikbaar, waardoor de release ietwat ongebruikelijk is verlopen tot zover.

Dat neemt niet weg dat het een shooter betreft waar zeker naar uitgekeken mag worden. Zo noemen wij de gameplay in onze review fenomenaal, maar tegelijkertijd mist de campagne wel het bombastische wat we eerder in de franchise zagen. Desalniettemin is het een prima shooter te noemen.

Dit blijkt ook uit de cijfers die aan de game gegeven worden, want wereldwijd zijn de reviews na het verlopen van het embargo eerder vandaag online gegaan. Hieronder een overzicht: