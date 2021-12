SEGA werkt al geruime tijd aan een nieuwe Sonic game en hoewel de titel officieel nog niet is aangekondigd, wezen eerdere geruchten al naar ‘Sonic Frontiers’. Daar kunnen we nu een schepje bovenop doen, want er is een website domein met dezelfde titel geregistreerd door SEGA.

Op het moment dat de site bezocht wordt, verschijnt er een ‘403 Forbidden’ bericht wat komt doordat de site natuurlijk nog niet online is. Maar met deze ontdekking lijkt een grote aankondiging niet lang meer uit te blijven, zeker niet nu The Game Awards op het programma staan.

Mogelijk dat we donderdagnacht meer gaan horen over Sonic Frontiers middels een nieuwe trailer. Bij nieuws lees je het hier.