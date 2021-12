Voor een game die als ‘live service’ wordt aangeboden is het enigszins zaak om je toekomstige content ‘geheim’ te houden, zodat het meer impact heeft bij de aankondiging. Dit is 343 Industries niet helemaal gelukt met Halo Infinite.

Op het moment zit de Halo Infinite multiplayer in ‘pre-season’ en volgend jaar gaat het eerste seizoen echt van start, en er zullen er natuurlijk meer volgen. Gaandeweg zal er ook meer content worden toegevoegd en daar zullen ook nieuwe modi bijzitten. Een Reddit-gebruiker heeft waarschijnlijk ontdekt welke dat zullen zijn.

U/WickedSoldier991 is erachter gekomen dat als je de multiplayer van Halo Infinite offline opstart, je modi kunt zien die nog niet live zijn en dat zijn er heel wat. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze in de komende seizoenen worden toegevoegd. 343 Industries zal hun fout zo snel mogelijk willen herstellen, zodat deze modi niet meer zichtbaar zijn, maar de kat is nu al uit de zak.

De verborgen modi voor Halo Infinite zijn als volgt: