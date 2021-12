Sinds gisteren ligt Halo Infinite officieel in de winkels en daarmee kan iedereen met de campagne aan de slag. Deze campagne bestaat natuurlijk uit verschillende missies, waarin je met Master Chief op pad gaat. Het blijkt echter dat de missies niet opnieuw gespeeld kunnen worden als je ze eenmaal voltooid hebt.

Althans, je kan ze wel opnieuw spelen, maar dan zul je een nieuwe savefile moeten aanmaken. In de game zelf zit geen functie tot replay verwerkt, waardoor je niet op elk gewenst moment kunt terugkeren naar een specifieke missie. Op zich niet gek, want dat is vrij gebruikelijk voor openwereldgames. Desalniettemin werkt 343 Industries aan een oplossing.

Het gaat overigens specifiek om de eerste paar missies, die lineair van opzet zijn waarna de game transformeert in een meer openwereldstructuur. In die opzet kun je meer vrij je aanpak kiezen, maar bij aanvang is het beperkt tot één playthrough en opnieuw spelen betekent een nieuwe savefile aanmaken.

Zo zegt Microsoft in een verklaring (lichte spoilers):

“The postgame does give you the option to keep exploring the wider environment, but for missions like the first two, where you’re not on the ring yet, you can’t replay from the same save file. You’d be able to get any remaining FOBs, targets, [and] audio logs, but the main story missions would not repeat.”

De ontwikkelaar is zich echter bewust van de wens om een dergelijke feature in de game te hebben. Sterker nog, ze willen dat zelf ook. Maar dat ligt iets lastiger vanwege de open structuur die deze game kent ten opzichte van eerdere delen. Daarom hebben ze daar aanvankelijk niet de focus op gelegd. Op een later moment zullen ze de functie om missies opnieuw te spelen alsnog introduceren.