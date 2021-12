Wel of geen Kojima? We zullen het nog even moeten afwachten, maar dat maakt de BLUE BOX Games/Abandoned saga niet minder interessant. We hebben al een tijdje niks meer vernomen van de studio die naar verluidt in Leiden gevestigd is. Het laatste nieuws stamt alweer uit september, toen men antwoord gaf op een aantal veelgestelde vragen.

Eén van die vragen was (natuurlijk) wanneer we meer beelden en informatie over Abandoned mogen verwachten. Toen onthulde men dat ze op dit moment werken aan een ‘Playable Prologue’: een losstaande game die zelfs zijn eigen set aan Trophies heeft. De Realtime Experience App van afgelopen zomer lijkt ‘abandoned’ te zijn, maar onlangs heeft BLUE BOX daar toch wat nieuwe informatie verstopt.

Als je namelijk op je PlayStation 5 de Home-knop indrukt en naar het nieuws scrolt, zie je dat men een nieuwsbericht heeft geplaatst wat onthult dat de eerdergenoemde Playable Prologue in Q1 van 2022 moet lanceren. Daarbij belooft de Nederlandse studio dat ze ‘binnenkort’ met meer informatie over de Prologue zullen komen.

Met andere woorden: zet de aluminiumfolie hoedjes maar weer op en laat de volgende Kojima-geruchten binnenkomen!