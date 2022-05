Het mysterie omtrent de game Abandoned is nog steeds niet opengebroken en het verhaal wordt met de dag vreemder. Wel of geen Silent Hill? Is Kojima nou betrokken of hebben we hier te maken met een indie studio die simpelweg teveel hooi op de vork heeft genomen? We verwachten niet dat we binnenkort een antwoord krijgen, maar een lek heeft mogelijk toch wat onthuld over de titel van BLUE BOX Game Studios.

De gebruiker met de toepasselijke naam ‘leabanondedleek’ heeft namelijk via Reddit een reeks assets gedeeld die naar verluidt gelieerd zijn aan Abandoned. De assets in kwestie zijn een screenshot van een muur, een pagina uit het script en een animatie (download) die gebaseerd is op motion capture data. Het meest interessante stuk is waarschijnlijk het script, wat lijkt te onthullen dat Abandoned draait om een biologisch wapen.

De tekst bespreekt een ontmoeting tussen een groep personen en ze hebben het over iets wat ‘Zero Cell’ heet – het biologische wapen – wat door ‘Team 74’ in de jaren ’70 in elkaar is gezet. Nick ‘Shpeshal_Nick’ Baker van XboxEra geeft op Twitter aan dat hij ook de materialen heeft gezien, maar dat hij niet kan bevestigen of zij valide zijn.

Ondertussen heeft Hasan Kahraman – oprichter van BLUE BOX Game Studios – alweer aangegeven dat geen van dit alles bij Abandoned hoort, maar inmiddels weten we wel beter dan dat we hem kunnen vertrouwen.

So…there's some stuff that's allegedly from Abandoned floating around but I can't confirm 100% it's real. One of them is an animation video thingy, part of the script and a screenshot of a brick wall (lol) that looks very Blair Witch. Anyone else seen it? — Nick  (@Shpeshal_Nick) May 16, 2022