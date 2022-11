Hideo Kojima is een meester in het misleiden van mensen op creatieve manieren. Dit hebben we in het verleden gezien met Moby Dick Studios, wat een fictieve ontwikkelaar was die plots uit het niets opdook. Uiteindelijk bleek dit allemaal een stunt te zijn in aanloop naar Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Met het opduiken van de game Abandoned vorig jaar en de bijbehorende studio BLUE BOX, werd al snel de link naar Kojima gelegd. Met name omdat die ontwikkelaar een wat schimmig verleden had en het project ook ietwat vreemd bleek te zijn. Ruim een jaar en een halfbakken korte trailer verder, horen we nauwelijks nog iets over deze studio.

Kojima heeft ooit eens kort aangegeven niks met de ontwikkelaar te maken te hebben. Nu heeft hij voor het eerst inhoudelijk gereageerd. Dit deed hij in de Brain Structure podcast, die je hier terug kan vinden. In gesprek met Geoff Keighley zegt de legendarische Japanner dat hij constant ‘lastig’ werd gevallen.

“Users just kept sending me pictures of this ‘Hasan’. They still send me collages and deep fake images, like twenty a day, it’s really quite a nuisance. [laughs]”

Daarbij stipt Kojima aan dat hij al eens een fictieve studio heeft gebruikt als teaser en dat hij voor een nieuw project dat niet nog een keer zou doen. Logisch ook, want dat zou het wat voorspelbaar maken.

“When we did that Moby Dick thing, you [Geoff] were in on the whole thing, and that was pretty fun, but people should know that I wouldn’t do the same thing twice,”

Tot slot zegt Kojima dat hij nog nooit met Hasan van BLUE BOX gesproken heeft. Daarbij adviseert Kojima hem om de game snel af te maken en uit te brengen, zodat mensen het begrijpen. Duidelijk is in ieder geval dat de Japanner er helemaal niets mee te maken heeft.