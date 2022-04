Abandoned is een mysterieuze game en ontwikkelaar BLUE BOX heeft er meermaals over gesproken, over getweet en cryptische hints gedropt. We weten echter nog steeds erg weinig en door de merkwaardige aanpak van de ontwikkelaar als het op de communicatie aankomt, wordt de game telkens in verband gebracht met Hideo Kojima.

Hasan Kahraman, de man van BLUE BOX, sprak recent met journalist Colin Moriarty in de PlayStation Sacred Symbols+ podcast over dit project en hier kwam ook Konami ter sprake. Kahraman vertelt dat hij contact heeft opgenomen met Konami, omdat mensen dachten dat het om Silent Hill ging.

“I reached out to them, I was stressed out because people thought it was Silent Hill. It got so out of hand, and you know, you’re this small developer, you’ve never had a big audience, you’re inexperienced. I reached out to Konami saying like, ‘Hey you know what, it was never my intention’ and they were really cool.”