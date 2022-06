Ah, Abandoned… Een jaar geleden aangekondigd, dan door het internet omgevormd tot een geheime Silent Hill game waar Hideo Kojima bij betrokken was… en nu steeds meer een poging tot oplichting of symptoom van grootheidswaanzin dat lijkt te imploderen onder zijn eigen gewicht. Het is maar de vraag of Abandoned ooit het levenslicht zal zien en zo ja, in welke vorm. Er is immers nog altijd maar bitter weinig bewijs dat de game effectief bestaat.

Een onderzoek van GameSpot heeft aan het licht gebracht dat ontwikkelaar BLUE BOX Game Studio lijdt onder een soort schrikbewind. De leider van het project, een man die Hasan Kahraman heet, zou regelmatig liegen over zijn plannen én de aard van de game om de haverklap veranderen – niet meteen de ideale broedgrond voor een geslaagde artistieke creatie. Zijn gedrag naar potentiële fans toe in enkele privéchatgroepen roept echter pas écht serieuze vraagtekens op.

Zo zou Kahraman mogelijke investeerders afschilderen als oplichters, heeft hij een poging ondernomen om een romantische relatie te beginnen met één van de aanwezigen in de chatgroep én deelnemers gevraagd om NDA’s te ondertekenen. Deze Non-Discosure Agreements vroegen om persoonlijke gegevens en waren opgesteld in taal die we niet meteen als ‘professioneel’ zouden omschrijven. Klinkt allemaal behoorlijk louche, als je het ons vraagt.

Ondertussen blijft Kahraman met klem weigeren om te bewijzen dat zijn game effectief in ontwikkeling is. In een e-mail naar PC Gamer beweert hij dat GameSpot de leugens van kwade fans verspreidt en dat hij zich niet zal laten dwingen om het bestaan van Abandoned te bewijzen. Toch een vreemde attitude, gezien dat bewijs snel een einde kan breien aan deze storm. Een storm die overigens alleen maar schade toebrengt aan het imago van Kahraman en zijn studio.

“It is in development, all of this is just out of context resulted by angry fans who did not see the game, the article written by Gamespot is just based on what these angry users speculate. One of them is pretending to be an business partner. The Prologue will be released whenever we are ready. We are not letting speculation force us to ‘prove’ the game.”