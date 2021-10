Ah, Abandoned… Over een woelig productieproces gesproken! Het begon allemaal zo mooi, toen de horrortitel meermaals geassocieerd werd met Hideo Kojima – een gerucht dat overigens ten stelligste ontkend werd. Vervolgens draaide de publieke perceptie van ontwikkelaar Blue Box, onder andere door een app die niet helemaal naar behoren werkte en het daaruit voortvloeiende uitstel van de trailer. En dan zwijgen we nog over de dubieuze voorgeschiedenis van de studio zelf…

De situatie wordt zo stilaan onhoudbaar voor Blue Box. De ontwikkelaar blijft naar eigen zeggen vlijtig sleutelen aan Abandoned, maar de mensen die eerst zo reikhalzend uitkeken naar meer nieuws over de titel, zijn ondertussen een stuk minder optimistisch. En dat uiten sommige mensen met doodsbedreigingen. Blue Box reageert nu met het onderstaande bericht in de hoop de dreigementen een halt toe te roepen. Laat één ding namelijk duidelijk zijn: ontevredenheid uiten mag… maar doodsbedreigingen kunnen nooit door de beugel.