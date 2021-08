BLUE BOX Game Studios weet de gemoederen al geruime tijd bezig te houden met hun titel Abandoned. De game is meermaals aan Hideo Kojima gelinkt, wat ook meermaals ontkracht is. Inmiddels had ook de eerste (lange) trailer van de game online moeten gaan, maar die werd door technische issues uitgesteld. Net zoals dat eerder ook al gebeurde met de speciale applicatie die daarvoor in het leven is geroepen.

De recente ontwikkelingen zorgen weer voor veel discussies en het leidt zelfs tot situaties waarbij men zich op het web afvraagt of die studio überhaupt wel bestaat. Waar ze aanvankelijk een briljante marketingstrategie leken te hebben, lijken ze nu zelf met continu uitstel en wazigheden de sympathie van het publiek te verliezen. Als tegenreactie heeft de ontwikkelaar op Twitter aangegeven dat ze 100% echt bestaan.

Desalniettemin zijn mensen op Reddit gaan graven in het verleden van de ontwikkelaar en daar komt uit naar voren dat hun historie niet al te best is. Althans, ze hebben sinds 2015 meerdere games aangekondigd die vervolgens weer geannuleerd werden of wat uit handen gegeven werd aan een naar verluidt fictieve studio. Al met al is de historie niet echt indrukwekkend en vooral wat merkwaardig te noemen en dat helpt de zaak natuurlijk niet.

Abandoned is echter nog altijd in ontwikkeling en de bedoeling van de applicatie zal snel duidelijk moeten worden als de trailer daadwerkelijk uitkomt. Desalniettemin begint het zo langzamerhand een wat vreemd gebeuren te worden wat niet echt aan de geloofwaardigheid van BLUE BOX Game Studios bijdraagt. Laten we hopen dat de trailer snel komt, zodat de vele geruchten en het rumoer rondom deze titel ophouden. Het is immers tijd voor duidelijkheid.