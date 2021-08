BLUE BOX Game Studios is wederom in het nieuws en ook nu maakt de ontwikkelaar geen fraaie indruk. Los van alle Kojima geruchten, wordt alles maar constant en vaak op het allerlaatste moment uitgesteld. Op 10 augustus moest de eerste trailer live gaan in de veel besproken Abandoned Realtime Experience App, maar ook dat is door technische problemen uitgesteld.

Op Twitter houdt studiohoofd Hasan Kahraman iedereen op de hoogte, maar vooralsnog is het onduidelijk wanneer we nu wel eindelijk meer te zien gaan krijgen. Daarnaast weten we eigenlijk niet eens wat nou precies het probleem is. De app zelf is namelijk al sinds 29 juli beschikbaar, dus het is wel heel apart dat het ineens niet werkt als de eerste trailer live moet gaan.