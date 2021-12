Een tijd terug kregen we de eerste beelden te zien van Hogwarts Legacy, dat wordt ontwikkeld door Avalanche Studios. Na het uitstellen van de game, is het uiterst stil geweest rondom de titel, maar de studio heeft nu wel goed nieuws te melden.

Avalanche zal namelijk door twee andere studio’s worden bijgestaan bij de ontwikkeling van Hogwarts Legacy. De betreffende studio’s zijn Red Kite Games en Sumo Nottingham, die werkten aan titels als Control Ultimate Edition, Mafia 3: Definitive Edition, God of War 3 Remastered en Forza Horizon 5.

We are very excited to share the news that two of our studios – @RedKiteGames and Sumo Nottingham – are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame. pic.twitter.com/tNHHv9HyXe

— Sumo Digital (@SumoDigitalLtd) December 9, 2021