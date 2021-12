Het is vrij lang geleden dat we de eerste trailer te zien kregen van Senua’s Saga: Hellblade II, maar vannacht tijdens The Game Awards was het eindelijk weer zover. Ninja Theory trapte de grote show af met het tonen van de eerste gameplaybeelden.

De beelden laten een gevecht tussen Senua en haar medestanders tegen een nogal uit de kluiten gewassen mens zien, waarbij de gameplay en cinematics naadloos in elkaar overgaan, wat er bijzonder indrukwekkend uitziet. Check de nieuwe beelden hieronder en geniet.