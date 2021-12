De oorspronkelijke Space Marine game was een heel erg vermakelijke door Gears of War geïnspireerde third-person shooter. Hoewel de game dus aardig leentjebuur speelde, had het natuurlijk wel het hele Warhammer-stijltje en stapte je in de schoenen van een Space Marine. Wie wil dat nou niet?

Saber Interactive gaat nu samen met uitgever Focus Entertainment na ruim tien jaar eindelijk een vervolg uitbrengen. Wij hopen in ieder geval dat ze het werk van Relic Entertainment aan het origineel, eer aan kunnen doen met dit vervolg.