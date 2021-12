Marvel’s Avengers wist aanvankelijk niet heel erg goed in de smaak te vallen bij gamers, maar dat is voor Square Enix geen reden om de game niet meer te ondersteunen. Er zal volgend jaar dan ook gewoon weer nieuwe content worden aangeboden.

Het is mogelijk om bij games die het bij launch niet heel goed doen, toch het tij te laten keren na verloop van tijd. No Man’s Sky is hier een goed voorbeeld van en hetzelfde is Square Enix met Marvel’s Avengers van plan. Ze weten immers niet van ophouden.

Square Enix geeft namelijk niet op en laat weten dat zij begin 2022 een nieuwe roadmap voor Marvel’s Avengers bekend zullen maken. Dat siert ze, want spelers van de game hebben dus nog genoeg om naar uit te kijken. Recent werd er overigens nieuwe content toegevoegd en dat is Spider-Man.

“After a lot of hard work to give you our first Raid, Discordant Sound, and Spider-Man for PlayStation players, the Crystal Dynamics team is preparing for the holiday break! We will still be tackling bugs and issues while we also prepare for next year for the remainder of the month. Keep an eye out in early 2022 for the next roadmap!”