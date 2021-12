Als Persona fan zal de aankondiging van Persona 4 Arena Ultimax remaster niet aan je voorbij zijn gegaan. Of je nu een fighting fan bent of niet: nieuws waarin Atlus over remasters van de nog lang niet vergane glorie spreekt, is altijd interessant.

Misschien herinner je je ook nog wel dat, alvorens de officiële aankondiging werd gedaan over de Ultimax remaster, deze al eerder gelekt werd. Nu blijkt dat dezelfde persoon die al eerder op de hoogte was van deze aankondiging, ook nieuws deelt over een Persona 3 Portable remake, lijkt dit gerucht ineens een stuk geloofwaardiger.

Zippo, die graag zijn ‘winst‘ deelt via zijn persoonlijke blog, voegt daar op slinkse wijze nog aan toe dat Persona 3 Portable ook een remaster krijgt en dat deze multiplatform zal zijn. Nu nog hopen dat Atlus inziet dat Persona 4 Golden ook wel eens volledig multiplatform mag gaan. Dán zijn we helemaal gelukkig.