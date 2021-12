Tijdens The Game Awards 2021 toonde Ninja Theory met trots nieuwe beelden van Senua’s Saga: Hellblade II, die er – eerlijk is eerlijk – fantastisch uitzagen. De trailer in kwestie was volgens de Britse studio een ‘gameplay reveal’ trailer, maar er blijkt aardig wat scepsis te zijn over deze uitspraken.

Audio director David García deelde op Twitter een aantal details over de getoonde gameplay, zoals het gebruik van spatial audio en Microsofts Project Acoustics. García itereerde hierbij nogmaals dat de trailer in-engine en realtime beelden toonde. De audio director zegt dat de trailer is opgenomen toen één van de teamleden de game aan het spelen was.

Ninja Theory werkt op dit moment hard aan de ontwikkeling van Senua’s Saga: Hellblade II, die voor de Xbox Series X|S en pc moet verschijnen, hoewel het nog niet duidelijk is wanneer de game precies beschikbaar is.