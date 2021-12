Sony heeft het afgelopen jaar een aantal mooie exclusieve titels voor de PlayStation 5 uitgebracht. Ook vonden een paar PlayStation 4 toppers hun weg naar het nieuwe platform en dat onder de noemer ‘Director’s Cut’. Het gaat dan natuurlijk om Death Stranding en Ghost of Tsushima.

De eerste is enkel op de PlayStation 5 verkrijgbaar en komt met diverse nieuwe features en de nodige verbeteringen, wat de gameplay meer divers maakt. Ghost of Tsushima kent vooral technische optimalisaties voor de PlayStation 5 en Iki Island is natuurlijk als uitbreiding toegevoegd.

We waren over zowel Death Stranding: Director’s Cut als Ghost of Tsushima: Director’s Cut erg te spreken en als je deze games nog niet hebt, dan raden we je aan om aan deze actie mee te doen. We geven beide titels namelijk gebundeld twee keer weg in samenwerking met Sony PlayStation.

Om kans te maken op een van de twee bundels, dien je een van de onderstaande slagzinnen af te maken:

Slagzin 1: Met BB in de arm zal ik als Sam Porter Bridges…

Slagzin 2: Het gevaar op Iki Island zal aangepakt worden met mijn skills als samoerai, omdat…

Je mag zelf kiezen welke je gebruikt, één zin is voldoende en zodra je het hebt afgemaakt, kan je jouw deelname insturen door de onderstaande stappen te volgen. Het betreft downloadcodes voor beide games, die we per mail naar de winnaars zullen sturen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Death Tsushima' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony PlayStation zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 5 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony PlayStation.