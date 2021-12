Remnant: From the Ashes wist met zijn coöperatieve speelstijl en twist aan diverse Soulsborne mechanics best een aardig publiek te bereiken. De game verscheen twee jaar geleden en werd ongeveer een half jaar geleden nog voorzien van een next-gen upgrade. Switch spelers die deze shooter graag eens willen oppakken, krijgen binnenkort mogelijk daarvoor de kans.

Via de ESBR is namelijk een rating opgedoken voor de Nintendo Switch versie van Remnant: From the Ashes en daarmee lijkt die versie enigszins bevestigd. Meestal worden games voorzien van een rating vlak voor de release of als een game bijna klaar is, wat dus goed nieuws is voor Switch spelers.