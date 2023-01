THQ en ontwikkelaar Gunfire Games hebben aangekondigd dat Remnant: From the Ashes op de Nintendo Switch zal worden uitgebracht. Wanneer we Remnant precies mogen verwachten weten we helaas nog niet, maar als we de uitgever mogen geloven zal dit ‘binnenkort’ zijn.

De Switch versie van Remnant: From the Ashes zal zowel digitaal als fysiek beschikbaar komen. Het spel is momenteel ook al te verkrijgen op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Afgelopen maand kondigde de ontwikkelaar ook een vervolg op Remnant voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc aan. Het is onwaarschijnlijk dat we deze game ook op de huidige Switch gaan zien.

Je kan de Switch aankondigingstrailer van Remnant: From the Ashes hieronder bekijken.