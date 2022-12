In september dit jaar werden de handelsmerken ‘Remnant II’ en Remnant: From The Ashes 2′ vastgelegd. Als er titels van vervolgen worden vastgelegd, wil dat niet meteen zeggen dat deze games in ontwikkeling zijn, maar in dit geval is dat wel zo. Remnant II is namelijk officieel aangekondigd tijdens The Game Awards.

Het vervolg op Remnant: From The Ashes behoudt de formule van het origineel. Het is dus nog steeds een ‘Souls’-achtige game, maar dan met schietijzers. Je kan ook nog steeds met maximaal drie spelers in coöp spelen.

Met Remnant II wordt er echter gebruikgemaakt van ‘dynamic building’ voor de speelwereld. Dit betekent dat bij elke speelbeurt de wereld willekeurig in elkaar wordt gezet. Dit moet unieke ervaringen opleveren, omdat verschillende elementen – waaronder het verhaal – organisch in elkaar verweven zullen zijn.

Tevens wordt het ‘Archetype system’ geïntroduceerd in het vervolg. Dit moet er voor zorgen dat de speler zijn eigen speelstijl kan ontwikkelen. Hoe dit exact in zijn werk zal gaan is niet bekend.

Remnant II zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, is er een aankondigingstrailer beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken.