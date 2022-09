Remnant: From the Ashes verscheen zo’n drie jaar geleden en bood een eigen unieke draai op de Soulsborne basis. Het pakte elementen uit de FromSoftware games, maar was tegelijkertijd meer een shooter dan een standaard RPG. Het concept en de setting van de game waren interessant en de titel is dan ook door veel spelers opgepakt. Wie niet kan wachten op een eventueel vervolg, kan nu in zijn of haar handjes knijpen.

Ondanks dat we eigenlijk nog niks weten over het volgende project van ontwikkelaar Gunfire Games, ziet het er naar uit dat dit het vervolg op Remnant: From the Ashes zal zijn. Er zijn namelijk twee handelsmerken opgedoken onder de naam ‘Remnant: From the Ashes 2’ en ‘Remnant 2’. Daarmee lijkt de verrassing er vanaf te zijn en wordt er hard gewerkt aan een vervolg. Hoe de game uiteindelijk zal heten, moet nog blijken.

Misschien dat we tijdens The Game Awards later dit jaar een officiële aankondiging krijgen.