Activision heeft het nieuwe anti-cheat systeem voor Call of Duty: Warzone wereldwijd beschikbaar gemaakt. De zogenoemde kernel-level driver, van het eerder aangekondigde RICOCHET Anti-Cheat systeem, wordt automatisch geïnstalleerd en is vereist om de pc-versie te kunnen spelen. De update volgt op een later moment ook voor Call of Duty: Vanguard.

Op de officiële website geeft Activison meer uitleg, maar het komt er op neer dat het systeem ‘uitgebreide privileges en toegang’ heeft om alle applicaties die op de achtergrond draaien te monitoren. Dit moet het moeilijker maken om te kunnen cheaten, iets waar Warzone erg veel last van heeft. De uitgever beweert dat het systeem alleen werkt als de game ook draait.