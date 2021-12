Er gingen al geruchten rond over een vervolg op Alan Wake en tijdens The Game Awards 2021 werd de game officieel aangekondigd. Er werd echter maar weinig informatie over het nieuwe spel van Remedy gedeeld, maar nu zijn er toch wat kleine details vrijgegeven.

Alan Wake II zal net als het eerste deel in ‘third-person’ perspectief getoond worden. Wat ook niet veranderd zal worden is de persoon die de rol van het hoofdpersonage zal vertolken. Ilkka Villi zal wederom als model voor Alan Wake dienst doen en de stem wordt opnieuw ingesproken door Matthew Poretta.

De ontwikkelaar meldt ook dat ze voorlopig niets van Alan Wake II zullen laten zien, zodat ze zich volledig kunnen focussen op de game en de ontwikkeling daarvan. Het zal dus nog wel even duren voordat we de eerste in-game beelden te zien krijgen.