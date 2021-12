Battlefield 2042 is ondertussen al een maand geleden verschenen en werd niet meteen positief onthaald door de community. Vooral het gebrek aan content is een stevig pijnpuntje en dat lijkt de komende maanden niet te verbeteren.

Veel spelers kijken namelijk uit naar de start van het allereerste seizoen, maar volgens dataminers zal dat nog even op zich laten wachten. Er werd namelijk gevonden dat het eerste seizoen van start gaat in maart 2022 en een nieuwe map onder de naam ‘Exposure’ met zich mee zal brengen.

Daarnaast heeft men ook informatie gevonden dat er 12 pre-season missies zitten aan te komen, wat ook meteen de start in maart 2022 wat extra kracht bijzet. Uiteraard is al deze info niet officieel en is het wachten op DICE om zelf met nieuwe informatie te komen.