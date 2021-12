Ghost of Tsushima van Sucker Punch was zowel commercieel als onder critici een enorm succes en dat was voor Sony reden genoeg om te besluiten dat er ook een film van de geliefde game moet komen. Daarvoor is het Japanse bedrijf de samenwerking aangegaan met stuntman en regisseur Chad Stahelski.

De regisseur – die zelf de John Wick films onder z’n hoede had – was onlangs aanwezig bij de première van The Matrix: Resurrections en IGN pakte deze kans om te vragen naar de status van de live-action adaptatie. Stahelski vertelde dat de filmmakers op dit moment nog aan een script werkt, maar dat fans van de game erg tevreden mogen zijn over waar ze aan werken.

Stahelski zegt tevens dat ze er vooral de tijd voor willen nemen om de game eer aan te doen en hij verwijst daarbij naar eerdere games die op het zilveren doek verschenen. Naast de Ghost of Tshushima-film wordt er op dit moment ook hard gewerkt aan een serie over The Last of Us, die op dit moment nog in productie is bij HBO.