Tijdens The Game Awards eerder deze maand kregen we de eerste echte trailer van Sonics tweede film, Sonic the Hedgehog 2, te zien. Daarin zagen we natuurlijk Sonic zelf terug, maar ook Knuckles, Tails en Dr. Robotnik. De film zal in april 2022 verschijnen en om je nog wat meer in de stemming te brengen, heeft Paramount Pictures nu een trailer gelanceerd voor de film, die geïnspireerd is door The Matrix.

Ondanks dat de vierde Matrix-film blijkbaar geen succes is, lijkt het mij toch de moeite waard om even naar de onderstaande trailer te kijken. De fans worden aangemoedigd om te kiezen voor de “Red Quill or Blue Quill”, oftewel Knuckles of Sonic. Laat hieronder weten welke quill jij verkiest en deel zeker even je mening over de nieuwste Matrix-film, mocht je deze al gezien hebben, of anders de aanstaande Sonic-film. Dit in de zin van verwachtingen en meer.