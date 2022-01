We weten inmiddels dat Hideo Kojima op dit moment aan twee projecten werkt, waarvan er eentje – naar eigen zeggen – ‘radicaal‘ is. De Japanse regisseur houdt de lippen stijf op elkaar, maar in een recente podcast van NHK Radio – waar Kojima te gast was – heeft hij mogelijk toch weer iets onthuld.

We weten nog niet bij wie Kojima heeft aangeklopt om de game uit te geven, maar het gaat in ieder geval om een AAA-titel die ‘iedereen wil gaan spelen’. Death Stranding was immers een behoorlijk niche titel en niet bij iedereen even geliefd. Dit lijkt hij met z’n aankomende project dus te willen veranderen.

Tevens vertelde de regisseur dat hij graag ooit nog eens een kleinere game wil maken, die geen shooter of open wereld-titel is, maar dat ze op dit moment door de pandemie moeite hebben om personeel voor dit project te werven.

Hideo Kojima appeared on NHK Radio special ”Wonderful World of Game Music” and gave some details on what he is working on!

• AAA game title that everyone can enjoy!

• Wants to make a smaller project that is not a open world or shooter game.

• Also said KP is making an anime! pic.twitter.com/lc5aYwsuY7

— Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022