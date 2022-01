Na Ubisoft, Samsung en Square Enix heeft het volgende bedrijf aangekondigd dat ze de wereld van de NFT’s gaan betreden. Het gaat ditmaal om Konami, uitgever van bekende reeksen als Castlevania, Metal Gear en Silent Hill. Tussen 12 januari en 15 januari houdt het Japanse bedrijf namelijk een veiling op OpenSea, waar ze 14 stukken artwork zullen veilen.

De veiling – de Konami Memorial NFT – draait om stukken artwork van Castlevania, ter ere van het 35-jarige bestaan van de iconische franchise. Via de officiële website kun je de kunstwerken bekijken. Konami zegt tevens dat dit het eerste project is wat men op dit gebied gepland heeft, men zal in de toekomst de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.