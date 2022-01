Met de release van de Caldera map voor Warzone, kwamen er veel problemen naar boven die Raven Software langzaam maar zeker probeert te verhelpen. Sinds de start van seizoen 1 van Vanguard, is er één Operator die ook voor problemen zorgt en dat is Operator Francis met zijn Awoken skin. Deze was namelijk onzichtbaar op bepaalde afstanden en deze bug is lange tijd aanwezig geweest.

De studio heeft nu een update uitgebracht, die dat probleem eindelijk aanpakt. Hierdoor kan je dus niet langer doodgaan door spelers die misbruik maken van deze skin en onzichtbaar zijn. Het gaat hier verder om een kleine update, zoals je hieronder kunt zien. Tevens worden er een handjevol andere problemen aangepakt.