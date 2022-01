Na een nieuwe film in 2021, zit er nu ook een nieuwe Spider-Man game aan te komen. Insomniac Games is druk bezig met het tweede deel en daarvoor heeft de ontwikkelaar Brittney M. Morris aangetrokken. Zij is de schrijfster van Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ prequel roman, Wings of Fury.

Veel weten we nog niet over de game, maar je kan hier de tweet van Brittney M. Morris terugvinden waarin ze aankondigt dat ze aan boord van het project stapt. Op een releasedatum zal het nog wel even wachten zijn, maar er wordt gedacht dat de game ergens in 2023 zal verschijnen.